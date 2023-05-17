ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Князева оставят в изоляторе. Суд отказал защите

Новина українською →
Украина, Среда 17 мая 2023 16:53
Князева оставят в изоляторе. Суд отказал защите Фото: Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 17 мая, суд не удовлетворил жалобу адвоката по поводу задержания и содержания во временном изоляторе экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Высшего антикоррупционного суда Украины.

Отмечается, что адвокат заявил, что содержание Князева в изоляторе временного содержания незаконно.

Суд не удовлетворил жалобу защиты по содержанию экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в изоляторе временного содержания

Обновлено 16:58

В ВАКС сообщили, что следственный судья отказал в удовлетворении жалобы, поданной защитником бывшего председателя Верховного суда на его задержание. Защита ходатайствовала признать задержание экс-главы ВС незаконным.

"Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет объявлен 19 мая 2023 года", - добавили в суде.

Что известно о деле

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

Впоследствии пленум Верховного Суда выразил Князеву недоверие. Такое решение означает увольнение его с должности.

И, как уже сообщалось, 16 мая руководитель САП лично сообщил о подозрении Князеву и адвокату, разоблаченным на взятке. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Верховный суд
NEWS
В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"
В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса