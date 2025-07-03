Урожай под угрозой? Как погода конца июня ударила по огородам и полям

Особенности погоды в Украине в конце июня

Согласно информации Укргидрометцентра, третья декада июня в Украине отметилась значительными контрастами температуры воздуха по территории страны:

в западных и южных областях температурный режим в среднем оказался близким к норме;

в крайних западных районах - выше нормы;

в северных, восточных и северо-восточных областях - преобладала прохладная, порой холодная для июня погода.

В большинстве областей отмечались преимущественно небольшие осадки, местами - их следы.

Отмечается, что "эффективные дожди выпадали очень локально" и преимущественно - в северных областях.

Количество осадков в среднем:

в большинстве областей составило лишь 20-40% нормы;

в Херсонской, Одесской, Винницкой, Черновицкой областях и многих районах прилегающих областей - менее 20% нормы (или же было совсем сухо).

Кроме того, в разных регионах - с перемещением атмосферных фронтов через территорию Украины - наблюдалось значительное количество опасных явлений:

шквалы;

грозы;

град.

Агрометеорологические условия в третьей декаде июня 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на рост и развитие культур

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в конце июня складывались неоднородные агрометеорологические условия:

для завершения вегетации и созревания ранних хлебов;

для роста и развития поздних культур по территории страны.

Так, запасы продуктивной влаги были почти исчерпаны на многих площадях под ранними зерновыми культурами в центральных, восточных, северо-восточных, местами - в северных областях.

"Однако урожай раннего зерна уже сформирован и дефицит влаги на его уровне скажется минимально", - отметили специалисты.

В то же время под поздними сельскохозяйственными культурами - в частности кукурузой, подсолнечником, соей - из-за уменьшения запасов продуктивной влаги отмечалось:

дневное увядание растений;

пожелтение листьев нижнего яруса;

скручивание листьев нижнего яруса.

"На полях, где запасы влаги приближались к средним многолетним показателям, вследствие преобладания умеренного температурного фона значительного ухудшения состояния посевов не происходило", - рассказали в Укргидрометцентре.

Где погодные условия для растений были самыми сложными

Украинцам рассказали, что в западных областях Украины в конце июня преобладали благоприятные условия для развития всех сельскохозяйственных культур.

При этом наиболее сложные для растений погодные условия наблюдались в южных областях Украины (больше всего - в Херсонской):

небольшие осадки прошлой декады, которые отмечались на фоне жесткой почвенной засухи, не смягчили ситуацию;

сильные и умеренные ветры, которые отмечались в течение декады, и в дальнейшем высушивали верхние слои почвы;

наблюдались суховеи;

засуха достигла критерия "сильной".

Между тем умеренное накопление эффективного тепла в течение третьей декады июня несколько тормозило активный рост и развитие теплолюбивых культур.

"В частности, удлинялся период листообразования на растениях кукурузы", - уточнили в УкрГМЦ.

Отмечается, что малоблагоприятные условия - из-за пониженного температурного фона и отсутствия достаточного количества влаги в почве - обусловливали задержку роста и развития:

огородных культур;

бахчевых культур;

клубнекорнеплодов.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)