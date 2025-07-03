Урожай под угрозой? Как погода конца июня ударила по огородам и полям

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, третья декада июня в Украине отметилась значительными контрастами температуры воздуха по территории страны:
В большинстве областей отмечались преимущественно небольшие осадки, местами - их следы.
Отмечается, что "эффективные дожди выпадали очень локально" и преимущественно - в северных областях.
Количество осадков в среднем:
Кроме того, в разных регионах - с перемещением атмосферных фронтов через территорию Украины - наблюдалось значительное количество опасных явлений:
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в конце июня складывались неоднородные агрометеорологические условия:
Так, запасы продуктивной влаги были почти исчерпаны на многих площадях под ранними зерновыми культурами в центральных, восточных, северо-восточных, местами - в северных областях.
"Однако урожай раннего зерна уже сформирован и дефицит влаги на его уровне скажется минимально", - отметили специалисты.
В то же время под поздними сельскохозяйственными культурами - в частности кукурузой, подсолнечником, соей - из-за уменьшения запасов продуктивной влаги отмечалось:
"На полях, где запасы влаги приближались к средним многолетним показателям, вследствие преобладания умеренного температурного фона значительного ухудшения состояния посевов не происходило", - рассказали в Укргидрометцентре.
Украинцам рассказали, что в западных областях Украины в конце июня преобладали благоприятные условия для развития всех сельскохозяйственных культур.
При этом наиболее сложные для растений погодные условия наблюдались в южных областях Украины (больше всего - в Херсонской):
Между тем умеренное накопление эффективного тепла в течение третьей декады июня несколько тормозило активный рост и развитие теплолюбивых культур.
"В частности, удлинялся период листообразования на растениях кукурузы", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что малоблагоприятные условия - из-за пониженного температурного фона и отсутствия достаточного количества влаги в почве - обусловливали задержку роста и развития:
Напомним, ранее мы рассказывали, что уже в ближайшее время температура воздуха в некоторых городах может достичь отметки +35 градусов по Цельсию.
Кроме того, в УкрГМЦ объясняли, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
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