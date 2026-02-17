RU

Урожай под угрозой? Как лютые морозы в Украине повлияли на озимые и плодовые культуры

Первая декада февраля - одна из самых холодных за весь период наблюдений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели погодные итоги за первую декаду февраля и объяснили, повлияли ли экстремальные морозы на будущий урожай озимых и плодовых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

Читайте также: Почему -25 зимой не аномалия и грозит ли Украине "сибирский взрыв"

Главное:

  • Температурный рекорд: начало февраля 2026 года стало одним из самых холодных за весь период наблюдений.
  • Промерзание земли: в одной из областей температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых и трав упала до -16°С.
  • Риски для озимых: низкие температуры почвы стали угрозой для определенных видов растений.
  • Потери на полях: в некоторых регионах специалисты зафиксировали незначительную изреженность посевов.

Особенности погоды в Украине в начале февраля

Согласно информации экспертов, в течение первой декады февраля 2026 года в Украине наблюдалась очень холодная погода.

Так, в начале и в последние дни декады влияние антициклонов обусловило снижение:

  • средних суточных температур в самые холодные дни - до показателей на 10-12°С ниже нормы;
  • минимальной температуры воздуха в большинстве областей - до минус 21-25°С;
  • минимальной температуры воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях - до минус 26-30°С.

Между тем в середине декады на всей территории страны отмечалось кратковременное ослабление морозов.

"Днем на западе и юго-западе страны - до оттепели", - уточнили в Укргидрометцентре.

В целом - почти на всей территории - средняя температура воздуха за декаду оказалась значительно ниже нормы.

"Это была одна из самых холодных декад начала февраля за весь период наблюдений (холоднее всего было в 2012 и 1991 годах)", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Какая ситуация с осадками сложилась в этот период

Украинцам рассказали, что в течение первой декады февраля этого года в большинстве областей отмечался дефицит осадков.

Снег, мокрый снег с дождем, гололед и гололедица отмечались в период ослабления морозов только:

  • в северных областях;
  • в центральных областях;
  • в северо-западных областях.

Агрометеорологические условия первой декады февраля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Где зафиксировали самую низкую темперуру почвы

В Укргидрометцентре констатировали, что на начало февраля 2026 года пришлись самые низкие минимальные температуры воздуха нынешней зимы.

При этом озимые культуры находились в состоянии глубокого зимнего покоя.

Самая низкая температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 см) озимых культур и многолетних трав была отмечена в Кировоградской области - она достигала минус 16°С.

Для каких растений промерзание почвы было опасно

Сообщается также, что низкие температуры почвы (минус 11-14°С) в начале февраля были отмечены некоторыми метеорологическими станциями:

  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области.

Уточняется, что такие снижения представляли угрозу для растений:

  • озимого ячменя;
  • озимого рапса;
  • слаборазвитой озимой пшеницы.

В каких областях обнаружили изреженность посевов

По обобщению результатов январского отращивания, незначительную изреженность посевов было обнаружено:

  • на посевах озимой пшеницы - в отдельных районах Киевской, Сумской, Волынской и Ивано-Франковской областей (6-25% образцов) - не более 10% погибших растений;
  • на посевах озимой ржи - местами в Волынской области (25% образцов) - 1-10% погибших растений;
  • на посевах озимого рапса - в отдельных районах Ивано-Франковской области (25-50% образцов) - не более 1-20% погибших растений.

Между тем у озимого ячменя и многолетних трав - изреженности не обнаружили.

"Отращивание ветвей плодовых культур, проведенное после январских морозов (минус 18-25°С), повреждений не выявило", - добавили в Укргидрометцентре.

Что известно об уровне запасов влаги в почве

Напоследок украинцам рассказали, что по зимнему определению запасов влаги на большей части площадей в метровом слое почвы содержалось от 121 до 270 мм продуктивной влаги.

"Что близко или больше средних многолетних показателей", - уточнили специалисты.

Между тем на многих площадях южных и отдельных районов Сумской областей влагозапасы метрового слоя почвы составляли 81-120 мм продуктивной влаги.

"Что меньше средних многолетних значений и обусловлено дефицитом осадков в этих областях, который наблюдался в течение осени - начале февраля 2026 года", - подытожили в УкрГМЦ.

Публикация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты, и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем мы рассказывали, могут ли украинцы остаться без тепличных овощей из-за морозов и отключения света.

Читайте также о ценах на продукты, транспорт и связь в Украине - что в последнее время подорожало больше всего.

