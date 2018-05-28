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Під час зіткнення з бойовиками зник український військовослужбовець

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 01:31
Фото: ООС
Фото: ООС

Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються

В ході зіткнення Збройних сил України (ЗСУ) з бойовиками на маріупольському напрямку зник український військовослужбовець. Про це повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти, передає прес-центр штабу ООС в Facebook.

"Сьогодні, під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати - двох знищено та одного поранено. Водночас, доля одного військовослужбовця ООС наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні.

 
Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) українські військовослужбовці 26 травня 2018 ліквідували снайпера бойовиків.

Зазначається, що бойовиків було ліквідовано у ході бойових дій на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине.

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Теги публікації: Донецьк, Збройні сили України, військові, исчезновение, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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