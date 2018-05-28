При столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются

В ходе столкновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками на мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты, передает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня, во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двух уничтожено и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции О'объединенных сил (ООС) украинские военнослужащие 26 мая 2018 ликвидировали снайпера боевиков.

Отмечается, что боевиков ликвидироваkb в ходе боевых действий на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.