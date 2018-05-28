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При столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

НовостиПроисшествия    28.05.2018 - 01:31
Фото: ООС
Фото: ООС

Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются

В ходе столкновения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками на мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты, передает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня, во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двух уничтожено и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - говорится в сообщении.

 
Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 27 мая 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции О'объединенных сил (ООС) украинские военнослужащие 26 мая 2018 ликвидировали снайпера боевиков.

Отмечается, что боевиков ликвидироваkb в ходе боевых действий на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино.

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Теги публикации: Донецк, Вооруженные силы Украины, военные, исчезновение, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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