У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну
США не планують вводити санкції проти Росії до вторгнення в Україну. Причину такої позиції пояснив прес-секретар Пентагону Джон Кібрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, адміністрація Байдена поки не схильна вводити повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.
"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції, - ред.) і сподіваємося, що це може вплинути на розрахунки Путіна", - сказав Кібрі.
Кірбі також сказав, що західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.
"Лідери, з якими ми зустрічалися в Брюсселі, а також в Литві і, звичайно ж, в Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", - сказав він.
Він додав, що дипломатичні зусилля США та їхніх союзників по НАТО зі стримування Путіна гарантують, що він не зможе звинувачувати захід у байдужості, якщо вторгнеться в Україну. Він зазначив, що Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, заподіяні Україні в результаті вторгнення.
Нагадаємо, що президент США погодився зустрітися з Путіним, щоб поговорити про Україну. Однак така зустріч можлива, якщо не буде вторгнення.