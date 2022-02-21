У Пентагоні пояснили, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну

За його словами, адміністрація Байдена поки не схильна вводити повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.

"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції, - ред.) і сподіваємося, що це може вплинути на розрахунки Путіна", - сказав Кібрі.

Кірбі також сказав, що західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися в Брюсселі, а також в Литві і, звичайно ж, в Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", - сказав він.