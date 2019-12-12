ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Енергоатомі" провели обшуки

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 11:13
В "Енергоатомі" провели обшуки
Ілюстративне фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Посадові особи уклали договори на придбання обладнання для АЕС на 40 млн гривень

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) 11 грудня провели обшуки в державному підприємстві "Енергоатом" у зв'язку з розслідуванням закупівлі обладнання для атомних електростанцій за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Повідомляється, що обшуки були проведені за місцем роботи і проживання посадових осіб держпідприємства.

"За версією слідства, в 2017-2018 роках деякі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн., попередньо придбавши їх у виробників за ціною в чотири рази менше. З метою штучного завищення вартості продукції були виготовлені псевдодоговора купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада уряд прийняв рішення про звільнення Юрія Недашковського з посади керівника "Енергоатом". Звільнення Недашковського ініціював міністр енергетики Олексій Оржель.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня 2019 року провели обшук за місцем проживання колишнього народного депутата Максима Микитася в передмісті Києва. Екс-нардепа підозрюють у діях, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом у розмірі понад 200 млн грн.

ГПУ викрила незаконне використання майна університету ДФС СБУ проводить обшуки на Рівненській митниці
Новини України ЭнергоатомГПУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся