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СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соцстраху

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 12:08
СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соцстраху
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Голова МСЕК у Львівській області підробляв документи про профзахворювання

Служба безпеки України (СБУ) викрила у Львівській області масштабні махінації з виплатами із Фонду соціального страхування через професійні захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в результаті махінацій з боку керівника однієї з медико-соціальних експертних комісій і його підлеглих Фонду соцстрахування завдано збитків у розмірі більше мільйона гривень.

"Голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими особами безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози з придбання профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки в подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат", - повідомили в СБУ.

Керівнику МСЕК повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Четверо інших фігурантів підозрюються за статтями 366 та 358 КК України. Обвинувальні акти спрямовані в суд.

Раніше РБК-Україна писало, що колишнім членам ради правління державної компанії "Чорноморське морське пароплавство" повідомили про підозру у розкраданні декількох десятків мільйонів доларів. Чиновники уклали низку фіктивних договорів з в'єтнамською компанією і вивели кошти в офшори.

Також повідомлялося, що 11 грудня СБУ провела обшуки в "Енергоатомі". Посадових осіб держпідприємства підозрюють в укладанні контрактів за завищеними цінами на 40 млн гривень.

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