Під час протестів в Судані загинули 6 осіб

У неділю, 7 квітня, щонайменше 5 демонстрантів загинули під час протестів у Судані з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, у неділю під час антипрезидентських протестів у столиці країни Хартум загинули 4 людини під час спроби сил безпеки розігнати натовп демонстрантів, що наближався до штабу військових. Ще один протестувальник загинув в сусідньому місті Омдурман.

Зазначимо, у суботу, 6 квітня, під час спроби розгону натовпу демонстрантів сили безпеки вбили одного з протестувальників. Таким чином кількість загиблих демонстрантів протягом двох днів протестів зросла до 6 осіб.

Як писало РБК-Україна, 6 квітня тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років. Поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану.

Додамо, це вже не перші акції протесту в Судані проти чинного президента аль-Башира. У січні під час акцій протесту загинули щонайменше 3 людини. Поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ.