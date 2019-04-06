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У Судані сталися сутички між протестувальниками та поліцією

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 22:39
У Судані сталися сутички між протестувальниками та поліцією
Фото: протести у Судані (anna-news info)

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

У Судані під час багатотисячного протесту біля резиденції президента країни Омара аль-Башира проти його 30-річного режиму сталися сутички між демонстрантами та силами безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у суботу, 6 квітня, у Судані біля резиденції президента аль-Башира пройшла наймасштабніша акція протесту. Тисячі людей відреагували на заклик активістів збільшити тиск на президента аль-Башира.

Демонстранти з суданськими прапорами скандували різні гасла, вимагаючи "свободи, миру і справедливості", зібравшись біля воріт президентської резиденції де також знаходиться Міністерство оборони.

Зазначається, що розлючені протестувальники почали кидати каміння у загони правоохоронців, у відповідь на що сили безпеки застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що декілька сотень мігрантів, які протестували у північній частині Греції, влаштували сутички з правоохоронцями. Протестуючі, які намагалися покинути країну, почали кидати у правоохоронців каміння, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

РБК-Україна писало, що у вівторок 2 квітня, після тривалих протестів у Алжирі, президент країни Абдельазіз Бутефліка подав у відставку. Бутефліка подав у відставку, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

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