У Судані тисячі демонстрантів вимагають відставки президента

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Протести почалися 6 квітня в Хартумі

Тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на DW.

Протестувальники другий день поспіль стоять біля штаб-квартири збройних сил Судану, на території якого розташовані президентський палац і міністерство оборони. Вони наполягають на зміні влади в країні.

Раніше повідомлялося про загибель одного цивільного під час протестів. 6 квітня поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану. Нинішні протести стали наймасштабнішими з початку антипрезидентських виступів у грудні 2018 року.

Згідно з офіційними даними, під час антипрезидентських акцій загинули 32 людини.

Нагадаємо, 6 квітня в Судані під час багатотисячного протесту біля резиденції президента країни Омара аль-Башира відбулися зіткнення між демонстрантами і силами безпеки.