У Судані поліція розганяє протести сльозогінним газом, є загиблі

Фото: протести (anna-news info)

Акції протесту відбувалися проти 30-річного правління президента Омара аль-Башира в місті Омдурман

У Судані для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використовує сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Відповідну інформацію повідомляють державні ЗМІ Судану.

Вказано, що у ході антиурядових протестів уже загинули троє людей.

"Суданська поліція використовувала сльозогінний газ для розгону незаконних акцій протесту проти 30-річного правління президента Омара аль-Башира в місті Омдурман, де загинули троє людей", - сказано у повідомленні.

Так, поліція розслідує загибель трьох осіб.

Крім того, повідомляється про травмування декількох людей.

Нагадаємо, у Південному Судані 5 серпня був підписаний мирний договір між сторонами конфлікту в громадянській війні. Президент Судану Салва Кіір закликав зробити все можливе, щоб цей договір допоміг подолати розкол в країні.

РБК-Україна також писало, що у червні президент Південного Судану Салва Кіір і лідер повстанців Рієка Машар у столиці Судану Хартумі у кінці червня підписали угоду про припинення вогню.

Так, збройний конфлікт у Південному Судані вибухнув у кінці 2013 року, після того як президент Салва Кіір, що є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, який відноситься до народності нуер, за спробу організації путчу. З початку громадянської війни загинули десятки тисяч людей.