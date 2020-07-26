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Під час протестів в Сіетлі постраждали понад 20 поліцейських

Неділя 26 липня 2020 11:06
Під час протестів в Сіетлі постраждали понад 20 поліцейських
Фото: Протест в Сіетлі (www.seattletimes.com/)
Автор: Олександр Білоус

Зіткнення стали найсерйознішими за останні тижні

Під час протестів в Сіетлі (США) постраждав 21 поліцейський, 45 осіб затримали. Поліція заявила, що офіцери використовували нелетальну зброю в спробах розігнати тисячі демонстрантів ближче до вечора 25 липня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Учасники протестів Black Lives Matter намагалися підпалити конструкції на території споруджуваного центру ув'язнення неповнолітніх злочинців і підірвати стіни поліцейської дільниці, почали бити скло в машинах і будинках на вулиці.

Більшість офіцерів повернулися до роботи, один постраждалий перебуває в лікарні через травму коліна. За даними поліції, протестувальники кидали камінням і пляшками, використовували вибухонебезпечні речовини.

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що він розширив розгортання федеральної поліції в Сіетлі, викликавши невдоволення місцевої влади і гнів протестуючих.

Зазначимо, масові демонстрації в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція.

У червні президент США Дональд Трамп заявив, що місто Сіетл штаті Вашингтон захопили "внутрішні терористи" і закликав місцеві влади негайно врегулювати ситуацію.

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