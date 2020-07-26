ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во время протестов в Сиэтле пострадали более 20 полицейских

Воскресенье 26 июля 2020 11:06
Во время протестов в Сиэтле пострадали более 20 полицейских
Фото: Протест в Сиэтле (www.seattletimes.com/)
Автор: Александр Белоус

Столкновения стали самыми серьезными за последние недели

Во время протестов в Сиэтле (США) пострадал 21 полицейский, 45 человек задержали. Полиция заявила, что офицеры использовали нелетальное оружие в попытках разогнать тысячи демонстрантов ближе к вечеру 25 июля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Участники протестов Black Lives Matter пытались поджечь конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и взорвать стены полицейского участка, начали бить стекла в машинах и зданиях на улице.

Большинство офицеров вернулись к работе, один пострадавший находится в больнице из-за травмы колена. По данным полиции, протестующие бросали камни и бутылками, использовали взрывоопасные вещества.

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он расширил развертывание федеральной полиции в Сиэтле, вызвав недовольство местных властей и гнев протестующих.

Отметим, массовые демонстрации в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы" и призвал местные власти немедленно урегулировать ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь