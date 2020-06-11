Сієтл захопили "внутрішні терористи", - Трамп

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трам закликав владу штату Сієтл негайно врегулювати ситуацію

Президент США Дональд Трамп заявив, що місто Сієтл у штаті Вашингтон захопили "внутрішні терористи". Він закликав місцеву владу негайно врегулювати ситуацію.

Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, Сієтл був захоплений протестувальниками, якими керують радикально-ліві демократи. Вони почали "насміхатися" над губернатором штату Вашингтон Джеєм Інслі і мером Сіетла Дженні Деркан. Трамп закликав місцеву владу врегулювати ситуацію і "повернути собі своє місто зараз же".

"Якщо цього не зробите ви, це зроблю я. Цих жахливих анархістів потрібно зупинити негайно", - написав президент.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається. В результаті у багатьох американських містах пройшли масові протести, які супроводжувалися насильством і вандалізмом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп віддав наказ Національної гвардії почати процес виведення військ з Вашингтона, які були введені через масові заворушення.

Крім того, у Сполучених Штатах Америки тривають мітинги проти расизму і жорстокості поліції після загибелі Джорджа Флойда.

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Автор: Андрій Козловський