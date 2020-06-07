Трамп вивів Нацгвардію з Вашингтона

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Ситуація в столиці стабілізувалася

Президент США Дональд Трамп віддав наказ Національної гвардії почати процес виведення військ з Вашингтона, які були введені з-за масових заворушень. Ситуація в американській столиці стабілізувалася.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, в разі погіршення ситуації в регіоні Нацгвардія оперативно буде повернена у Вашингтон для встановлення контролю.

"Я тільки що віддав наказ нашої Національної гвардії почати процес виведення військ з Вашингтона, округ Колумбія, тепер, коли все знаходиться під повним контролем. Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо знадобиться. Минулої ночі з'явилося набагато менше протестуючих, ніж очікувалося", - написав Трамп.

Відзначимо в США спалахнули масові заворушення у зв'язку з убивством в кінці травня афроамериканця Флойда Джорджа поліцейськими під час затримання. В результаті у багатьох американських містах пройшли масові протести, які супроводжувалися насильством і вандалізмом.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп хотів розмістити у Вашингтоні 10 тисяч військових.

Також повідомлялося, що мер Нью-Йорка скасував комендантську годину після того, як в суботу в місті під час протестів не було зафіксовано правопорушень.

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Автор: Игорь Литвиненко