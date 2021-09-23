"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви

Замах на Шефіра - ціна реформ в Україні

Свою промову Зеленський розпочав з того, що розповів про замах на свого близького друга та першого помічника Сергія Шефіра, який стався вдень 22 вересня.

"На першого помічника президента України здійснено замах, 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує", - сказав він.

Світ провалив іспит на COVID та єдність

Зеленський розкритикував великі держави за нерівномірний розподіл вакцин проти коронавірусу та заявив, що під час пандемії COVID-19 світ провалив іспит на єдність. Тому глава держави закликав оновити статут ООН, щоб організація стала більш ефективною.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку потрібно оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на COVID та іспит на єдність", - наголосив президент.

Засідання ООН потрібно перенести до "гарячих точок"

Глава держави запропонував проводити засідання ООН біля "гарячих точок", яких багато у світі. Тоді, на його думку, ООН зможе на власні очі побачити глобальні проблеми, які існують у світі.

"Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі "гарячих точок". Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них", - заявив Зеленський.

Кількість жертв на Донбасі росте - час прокидатися

"Час прокидатися. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів та пострілів, які лунають на окупованому Донбасі", - сказав Зеленський, нагадавши про кількість жертв війни на Сході України.

Глава держави додав, що після його виступу на Генасамблеї ООН в 2019 році кількість жертв війни на Донбасі знову зросла. Це за його словами, "ціна свободи та ціна незалежності".

ООН та Росія повинні приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав всіх членів ООН приєднатися до декларації, яка була ухвалена на саміті Кримської платформи в Києві, та дорікнув за те, що організація ухиляється від питання Криму. "Тут немає обраних, яких не можна ображати", - наголосив він.

Глава держави також заявив, що Кримська платформа відкрита і для Росії.

"І це не іронія і не "тролінг", але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки у світі ніхто не відчуває себе в безпеці та не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - пояснив президент.

ООН має допомогти у звільненні українців з полону Росії

Президент розповів ООН про затримання заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, яке сталося в Криму на початку вересня. Глава держави закликав організацію допомогти у звільненні його та ще сотень українців, яких незаконно утримує Росія.

"Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права. Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Російські вибори на Донбасі - виклик для ООН

Зеленський закликав ООН дієво відреагувати на роздачу російських паспортів на окупованих територіях України, а також проведення в ОРДЛО та Криму виборів до російської Держдуми.

"Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й зневаги до міжнародного права? Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно? Але я вірю, що не пізно, й ООН має підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще", - наголосив він.