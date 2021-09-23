Зеленський запропонував ООН збиратися біля "гарячих точок"

Президент Володимир Зеленський запропонував організації об'єднаних націй (ООН) зустрічатися біля "гарячих точок", яких у світі тисячі. Україна готова брати участь у таких засіданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН.

"Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі "гарячих точок". Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них ("гарячою точкою" - ред.)", - сказав Зеленський. Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021