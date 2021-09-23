Зеленський запропонував країнам-членам ООН і Росії приєднатися до Кримської платформи
Президент України з трибуни Генасамблеї ООН закликав світових лідерів приєднається до Кримської платформи. Володимир Зеленський окремо зазначив, що цей формат відкритий для Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.
Президент закликав засудити окупацію українського півострова.
"Тут немає обраних, яких не можна ображати. Я запрошую приєднатися всі країни до декларації Кримської платформи, засудити окупацію і заявити, що ви проти силової зміни кордону у світі. І це не іронія і не "тролінг", але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки у світі ніхто не відчуває себе в безпеці та не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - заявив Зеленський.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про плани глави держави Володимира Зеленського обговорити з ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі, а також посилення її ролі в підтримці територіальної цілісності України.