Зеленський запропонував країнам-членам ООН і Росії приєднатися до Кримської платформи

Президент закликав засудити окупацію українського півострова.

"Тут немає обраних, яких не можна ображати. Я запрошую приєднатися всі країни до декларації Кримської платформи, засудити окупацію і заявити, що ви проти силової зміни кордону у світі. І це не іронія і не "тролінг", але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки у світі ніхто не відчуває себе в безпеці та не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - заявив Зеленський.