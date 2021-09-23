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Зеленський запропонував країнам-членам ООН і Росії приєднатися до Кримської платформи

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Нью-Йорк, Четвер 23 вересня 2021 00:17
Зеленський запропонував країнам-членам ООН і Росії приєднатися до Кримської платформи Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України з трибуни Генасамблеї ООН закликав світових лідерів приєднається до Кримської платформи. Володимир Зеленський окремо зазначив, що цей формат відкритий для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

Президент закликав засудити окупацію українського півострова.

"Тут немає обраних, яких не можна ображати. Я запрошую приєднатися всі країни до декларації Кримської платформи, засудити окупацію і заявити, що ви проти силової зміни кордону у світі. І це не іронія і не "тролінг", але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки у світі ніхто не відчуває себе в безпеці та не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про плани глави держави Володимира Зеленського обговорити з ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі, а також посилення її ролі в підтримці територіальної цілісності України.

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Володимир Зеленський
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