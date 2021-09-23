Зеленський закликав ООН допомогти звільнити Джелялова та українських полонених у РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського .

Президент відзначив "ціну боротьби за права" в окупованому Криму.

"На початку вересня в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. Росія звинувачує його в спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова і боротьби за свої права", - розповів президент.

Зеленський також назвав кількість українських в'язнів.

"Я дуже розраховую на підтримку кожного з вас у питанні звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях і території Російської Федерації", - заявив президент.