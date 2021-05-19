Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа .

Про це йдеться у відеозверненні ізраїльського прем'єра.

Нетаньяху наголосив, що удари по бойовиках у Секторі Газа є правом Ізраїлю на самооборону. Він подякував американському президенту за підтримку, але відкинув заклик почати деескалацію.

"Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета - відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кожного дня армія країни завдає удари по нових об'єктах бойовиків в Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів.

"Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю", - додав він.