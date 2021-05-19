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Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться

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Ізраїль, Середа 19 травня 2021 20:30
Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом провів нараду в оперативному штабі. Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію проти бойовиків в Секторі Газа.

Про це йдеться у відеозверненні ізраїльського прем'єра.

Нетаньяху наголосив, що удари по бойовиках у Секторі Газа є правом Ізраїлю на самооборону. Він подякував американському президенту за підтримку, але відкинув заклик почати деескалацію.

"Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета - відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кожного дня армія країни завдає удари по нових об'єктах бойовиків в Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів.

"Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова Нетаньяху з Байденом. В ході розмови лідер США заявив, що він сьогодні очікує на початок деескалації конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа.

Напередодні Нетаньяху заявив, що військова операція проти палестинських бойовиків триватиме ще кілька днів.

Крім того, Нетаньяху назвав два шляхи врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа. Ізраїльський прем'єр не виключив, що Сектор Газа доведеться окупувати.

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