Армія Ізраїлю знищила склад зброї в будинку екс-міністра юстиції Сектора Гази
Армії оборони Ізраїлю перерахувала кілька цілей, які були атаковані силами ВПС у Секторі Гази. Однією з цілей став будинок екс-міністра юстиції і склад зброї, що знаходився в ньому.
Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.
Також військові знищили об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку одного з командирів бойового крила ХАМАС Ашрафа аль-Джабрі в Хан-Юнісі.
Був ліквідований склад зброї, що розташовувався в будинку одного з бойовиків в місті Газа, об'єкт військової інфраструктури, що розташовувався в будинку Мухаммада абу-Мустафи, командира спецпідрозділу "Нухба" "Бригад Ізаддіна аль-Касама" в Хан-Юнісі.
ЦАХАЛ знищив об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку командира батальйону Східного Рафаха Мухаммада Буаба і об'єкт військової інфраструктури в будинку Усами абу-Анзи, високопоставленого бойовика в ієрархії ХАМАС в Хан-Юнісі.
Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.
Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Газа. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.