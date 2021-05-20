ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Армія Ізраїлю знищила склад зброї в будинку екс-міністра юстиції Сектора Гази

Новость на русском →
Сектор Газа, Четвер 20 травня 2021 04:46
Армія Ізраїлю знищила склад зброї в будинку екс-міністра юстиції Сектора Гази Фото: ЦАХАЛ знищив склад зброї (Getthy Images)
Автор: Артур Родивилов

Армії оборони Ізраїлю перерахувала кілька цілей, які були атаковані силами ВПС у Секторі Гази. Однією з цілей став будинок екс-міністра юстиції і склад зброї, що знаходився в ньому.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

Також військові знищили об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку одного з командирів бойового крила ХАМАС Ашрафа аль-Джабрі в Хан-Юнісі.

Був ліквідований склад зброї, що розташовувався в будинку одного з бойовиків в місті Газа, об'єкт військової інфраструктури, що розташовувався в будинку Мухаммада абу-Мустафи, командира спецпідрозділу "Нухба" "Бригад Ізаддіна аль-Касама" в Хан-Юнісі.

ЦАХАЛ знищив об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку командира батальйону Східного Рафаха Мухаммада Буаба і об'єкт військової інфраструктури в будинку Усами абу-Анзи, високопоставленого бойовика в ієрархії ХАМАС в Хан-Юнісі.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Газа. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сектор Газа Ізраїль
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Теракти в школах. Як уникнути загрози для дітей та вчителів в Україні