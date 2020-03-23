На час карантину в Україні заборонено відключати комунальні послуги через борги

Уряд заборонив місцевій владі та підприємствам відключати від комунальних послуг українців, які мають борги
У Міністерстві розвитку громад та розвитку територій розповіли, які пільги надаються українцям при оплаті житлово-комунальних послуг під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Так, згідно з законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на час дії карантину.
Також РБК-Україна повідомляло, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не спричинить за собою автоматичне позбавлення права на субсидію.