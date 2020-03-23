На час карантину в Україні заборонено відключати комунальні послуги через борги

У Міністерстві розвитку громад та розвитку територій розповіли, які пільги надаються українцям при оплаті житлово-комунальних послуг під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, згідно з законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;

примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на час дії карантину.

Також РБК-Україна повідомляло, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не спричинить за собою автоматичне позбавлення права на субсидію.