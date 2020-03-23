На время карантина в Украине запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов

В Министерстве развития общин и развития территорий рассказали, какие льготы предоставляются украинцам при оплате жилищно-коммунальных услуг во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за ЖК услуги;

прекращение/приостановление предоставления ЖК услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащего на праве частной собственности украинцам, во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за ЖК услуги;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату ЖК услуг для жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения

Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время действия карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.