На время карантина в Украине запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов

Правительство запретило местным властям и предприятиям отключать от коммунальных услуг украинцев, которые имеют долги
В Министерстве развития общин и развития территорий рассказали, какие льготы предоставляются украинцам при оплате жилищно-коммунальных услуг во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
Напомним, сегодня стало известно, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время действия карантина.
Также РБК-Украина сообщало, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.