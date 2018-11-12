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У ДТП у Чорнобильській зоні постраждали четверо іноземців

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 17:03
У ДТП у Чорнобильській зоні постраждали четверо іноземців
Фото: місце аварії (kv.npu.gov.ua)

Іноземців із травмами різного ступеня важкості госпіталізували

Внаслідок аварії з дикою твариною на території Чорнобильської зони постраждали четверо іноземців: водій авто та троє пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області. 

Відомо, що троє громадян Великобританії та один чоловік з Румунії їхали на автомобілі Renault Duster, тоді як на дорогу раптово вибіг лось. Після зіткнення водій втратив керування над транспортним засобом. Авто з’їхало у кювет та перекинулось.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, рятувальники, медики та працівники єгерської охорони. Водія та пасажирів доправили до лікарні. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості. Тварина загинула на місці.

У ДТП у Чорнобильській зоні постраждали четверо іноземців

Фото: автомобіль з іноземцями з'їхав в кювет і перевернувся (kv.npu.gov.ua)

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває слідство. 

Нагадаємо, у Києві автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід. В ДТП ніхто не постраждав.

Зазначимо, на українських дорогах сталося більше 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод з початку 2018 року. У більш ніж 20 тисячах випадках постраждали люди.

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