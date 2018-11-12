Поблизу Чорнобиля сталося ДТП з дикою твариною, троє людей травмовано

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

В результаті зіткнення тварина загинула на місці

На 3-му кілометрі автомобільної дороги Чорнобиль-Славутич від КПП "Паришів" за територією зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення вчора, 11 листопада, сталася ДТП з дикою твариною, в результаті чого було травмовано 3 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, рятувальники деблокували 4 потерпілих з автомобіля Renault Duster та у важкому стані передали їх до карет швидкої медичної допомоги.

"В результаті зіткнення тварина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 11 листопада автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід. В ДТП ніхто не постраждав.

Зазначимо, на українських дорогах сталося більше 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод з початку 2018 року.

Всього від початку року поліція виявила більше 800 тисяч фактів перевищення швидкості руху. Крім того, було зафіксовано 94,5 тисячі фактів керування транспортом у стані сп’яніння.