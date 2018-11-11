У Києві автомобіль на великій швидкості в'їхав у підземний перехід

Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

Автомобіль також в'їхав у зупинку громадського транспорту

У Києві сьогодні вранці, 11 листопада 2018 року, автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua у Facebook.

Як повідомляється, близько 06:30 біля Міністерства оборони України автомобіль Mazda на швидкості влетів у підземний перехід, в результаті чого перехід був залитий бензином.

Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

"Водій Mazda їхав з боку Повітрофлотського мосту, в напрямку Солом'янської площі. У цей момент машина втратила керування. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, зніс зупинку громадського транспорту та влетів у підземний перехід", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що через аварію у машини був пробитий бензобак і бензин розлився по всьому пішохідному переходу. Повідомляється, що в ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу.