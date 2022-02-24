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"Час діяти - просто зараз": Кулеба закликав світ зупинити Путіна

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 06:13
"Час діяти - просто зараз": Кулеба закликав світ зупинити Путіна Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на початок вторгнення Росії в Україну. Він закликав світ зупинити російську військову агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти - просто зараз", - заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Після цього у Києві та Харкові пролунали потужні вибухи.

Під російськими обстрілами опинилися й інші міста України.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яким об'єктам було завдано ракетні удари.

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