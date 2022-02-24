"Час діяти - просто зараз": Кулеба закликав світ зупинити Путіна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на початок вторгнення Росії в Україну. Він закликав світ зупинити російську військову агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС.
"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти - просто зараз", - заявив міністр.
Нагадаємо, сьогодні вранці президент Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Після цього у Києві та Харкові пролунали потужні вибухи.
Під російськими обстрілами опинилися й інші міста України.
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яким об'єктам було завдано ракетні удари.