ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Словаччині при зіткненні автобуса і тролейбуса постраждали 12 людей

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 13:34
У Словаччині при зіткненні автобуса і тролейбуса постраждали 12 людей
Фото: ДТП в Братиславі (spravy.pravda.sk)

Зараз медики надають допомогу потерпілим на місці

У центрі Братислави (Словаччина) зіткнулися автобус і тролейбус, 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацький портал Pravda.

Представник служби пожежної охорони Братислави Катаріна Крижанова повідомила, що медики надають допомогу потерпілим на місці, також їх доставляють в міські лікарні.

Для запобігання пожежі на місце аварії прибули два пожежних розрахунки. Рух транспорту на вулиці, де сталася аварія, призупинено. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.

Нагадаємо, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті дорожньо-транспортної пригоди поранення отримали 12 дітей. Інцидент стався в селі Пряшівського краю. Водій не отримав серйозних поранень. Результати експертизи свідчать про те, що він не був п'яний.

На півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Аварія сталася 11 серпня в місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На даний момент невідомо, за яких обставин сталося ДТП.

У ДТП з автобусом на Мадейрі загинули 29 громадян Німеччини На Мадейрі перекинувся автобус із туристами, загинули 28 людей
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДТПСловаччина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся