ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Канаді зійшла лавина, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    19.04.2019 - 05:25
В Канаді зійшла лавина, є загиблі
Ілюстративне фото (4sport.ua)

Лавина накрила трьох альпіністів зі США та Європи

У Канаді в горах національного заповідника Банф у західій провінції Альберта сталося сходження лавини, що призвело до жертв. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал CTV.

За останніми даними, у результаті сходження лавини загинули три альпініста. Як зазначила Паркова служба Канади, інцидент стався в середу, проте відомо про жертви стало зараз.

Альпіністи намагалися піднятися на східний схил піку Хаус, котрий спортсмени вважають одним з найважчих підйомів на всій території національного заповідника. Рятувальники припинили пошуки тіл загиблих у зв'язку із загрозою нового сходження нових лавин в цьому місці.

Наразі імена загиблих не розкриваються. Встановлено, що загиблі були професійними альпіністами. Іншої інформації не надходило.

Нагадаємо, наприкінці березня у Швейцарії під лавиною, яка зійшла у Альпах на південному заході країни, опинилася група туристів із 4 осіб опинилася під лавиною, яка зійшла в швейцарських Альпах на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.

В Карпатах очікується значна лавинна небезпека В горах Пакистану загинуло 2 альпініста
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України лавинаальпинисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся