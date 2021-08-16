Тимчасова заборона на експорт брухту дозволить зберегти металургію в Україні, - експерт

"Металобрухт - це стратегічна сировина для всієї металургійної галузі України. Без нього жоден металургійний комбінат не виживе. Тому введення тимчасової заборони на експорт брухту дозволить зберегти металургію", - сказав він, коментуючи рекордні показники експорту металобрухту в липні 2021 року.

Згідно з даними Держмитниці, Україна за 7 місяців збільшила експорт металобрухту майже в 20 разів, до 334,6 тис. тонн, а в липні 2021 року оновила місячний рекорд - 103,6 тис. тонн брухту.

За його словами, більшість країн, що володіють металургією, але з нерозвиненим машинобудуванням, тим чи іншим чином намагаються обмежувати експорт металобрухту.

"У розвинених країнах саме машинобудування є головним джерелом генерації брухту. Саме тому ЄС і США - це нетто-експортери металобрухту. В той же час в Україні - лом, головним чином, амортизаційний, повністю залежить від припливу інвестицій в країну. Але зараз інвестиції не ростуть, тому лом в Україні - це дуже обмежений ресурс", - зазначив Каленков, нагадавши, що в 2019-2020 роках вітчизняна брухтозаготівля досягла історичного мінімуму, зібравши всього 3 млн. тонн.

Експерт також підкреслив, що ломотрейдери експортують український лом, перш за все, Туреччину і Придністров'я.

"Купуючи наш лом, ці країни спотворюють конкуренцію. ПМР - це російський анклав, повністю дотується РФ по енергоносіях. У свою чергу Туреччина - це легендарна країна щодо державної підтримки власної металургії. Саме при повній підтримці влади будувалися метзаводи в Туреччині, створювалася логістика. Тому турки можуть викуповувати наш лом практично по будь-якій ціні", - констатував президент "Укрметаллургпрома", додавши, що Туреччина завжди закривала свій ринок від української металопродукції.

Каленков впевнений, що прямі доходи держави України від виплавки 1 тонни сталі в 4 рази вище, ніж від експорту 1 тонни металобрухту.

"А якщо додати мультиплівативний ефект, який дає металургія для суміжних галузей, то доходи всіх бюджетів будуть на порядок вище", - відзначає він.

Експерт також нагадав, що Україна взяла амбітні цілі в сфері декарбонізації промисловості, тому частка електросталеплавильних виробництв в українській металургії збільшуватиметься в найближче десятиліття.

"Українські металургії використовують кожну тонну українського брухту, тому держава отримає максимум, якщо кожна тонна брухту буде перероблятися в Україні", - констатував Каленков.