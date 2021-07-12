Через безконтрольне вивезення брухту Україна може втратити сировини, - експерт

Україна повинна ввести заборону на експорт брухту, оскільки його вивозять з країни сотнями тисяч тонн, через що металурги почали відчувати дефіцит сировини. До того ж, через безконтрольне вивезення сировини Україна втрачає свою конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз в Україні склалася критична ситуація із забезпеченням брухту підприємств. З початку року вже вивезли 230 тис тонн брухту. Це великий обсяг, і він зростає з місяця до місяця. Якщо це буде продовжуватися, я боюся, що ми можемо вийти на річний показник до півтора мільйона тонн. В результаті наші підприємства втратять конкурентоспроможність і продадуть менше готової металопродукції", - пояснив Каленков.

За його словами, щоб захистити внутрішній ринок, Україна ввела загороджувальне експортне мито, але вона перестала справлятися зі своєю функцією.

"Експортне мито зараз становить 58 доларів, але після того, як виросли ціни на металопродукцію і на лом в процентному плані, мито вже не є механізмом обмеження експорту і не прибирає ціновий диспаритет", - підкреслив Каленков.

Ну а тим часом Україна страждає від недобросовісної конкуренції - зокрема, з країнами, в яких металургійні галузі отримують значну державну підтримку.

"У нас несправедлива конкуренція з Туреччиною і з ПМР - самопроголошеною Предністровською республікою. За рахунок субсидування держави і там, і там, вони мають можливість несправедливо задирати ціни неринковим шляхом і вигрібати з України весь брухт", - пояснив експерт.

На його думку, Україна повинна в такій ситуації вчиняти так само, як робить весь цивілізований світ, а саме - захистити внутрішній ринок і заборонити вивіз брухту з України.

"Всі країни навколо нас або вже ввели, або розглядають заборону експорту брухту на кілька років. На це пішла Росія, Казахстан, інші країни Східної серії, зараз це питання розглядають в ЄС. Україна тут не може спізнитися, не може втратити брухт з внутрішнього ринку. Тому необхідно оперативно прийняти рішення про заборону експорту брухту - як мінімум на два роки, до кінця 2023 року. Це вирівняє ситуацію, прибере недобросовісну конкуренцію з турками і з російським анклавом ПМР. А ми зможемо бути впевненими, що українські підприємства забезпечені брухтом", - резюмував Каленков.