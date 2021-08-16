Временный запрет на экспорт лома позволит сохранить металлургию в Украине, - эксперт

"Металлолом - это стратегическое сырье для всей металлургической отрасли Украины. Без него ни один металлургический комбинат не выживет. Поэтому введение временного запрета на экспорт лома позволит сохранить металлургию", - сказал он, комментируя рекордные показатели экспорта металлолома в июле 2021 года.

Согласно данным Гостаможни, Украина за 7 месяцев нарастила экспорт металлолома почти в 20 раз, до 334,6 тыс. тонн, а в июле 2021 года обновила месячный рекорд - 103,6 тыс. тонн лома.

По его словам, большинство стран, обладающих металлургией, но с неразвитым машиностроением, тем или иным образом пытаются ограничивать экспорт металлолома.

"В развитых странах именно машиностроение является главным источником генерации лома. Именно поэтому ЕС и США - это нетто-экспортеры металлолома. В то же время в Украине - лом, главным образом, амортизационный, полностью зависит от притока инвестиций в страну. Но сейчас инвестиции не растут, поэтому лом в Украине - это очень ограниченный ресурс", - отметил Каленков, напомнив, что в 2019-2020 годах отечественная ломозаготовка достигла исторического минимума, собрав всего 3 млн. тонн.

Эксперт также подчеркнул, что ломотрейдеры экспортируют украинский лом, прежде всего, Турцию и Приднестровье.

"Покупая наш лом, эти страны искажают конкуренцию. ПМР - это российский анклав, полностью дотируемый РФ по энергоносителям. В свою очередь Турция – это легендарная страна по государственной поддержке собственной металлургии. Именно при полной поддержке властей строились метзаводы в Турции, создавалась логистика. Поэтому турки могут выкупать наш лом практически по любой цене", - констатировал президент "Укрметаллургпрома", добавив, что Турция всегда закрывала свой рынок от украинской металлопродукции.

Каленков уверен, что прямые доходы государства Украины от выплавки 1 тонны стали в 4 раза выше, чем от экспорта 1 тонны металлолома.

"А если добавить мультипливативный эффект, который дает металлургия для смежных отраслей, то доходы всех бюджетов будут на порядок выше", - отмечает он.

Эксперт также напомнил, что Украина взяла амбициозные цели в сфере декарбонизации промышленности, поэтому доля электросталеплавильных производств в украинской металлургии будет увеличиваться в ближайшее десятилетие.

"Украинские металлургии используют каждую тонну украинского лома, поэтому государство получит максимум, если каждая тонна лома будет перерабатываться в Украине", - констатировал Каленков.