Експорт металобрухту необхідно заборонити до кінця 2023 року, - ФРУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист ФРУ на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як йдеться у листі, після відновлення світової економіки у постконовірусний період спричинило різке зростання цін на сировину, у тому числі, на металобрухт. Відповідно, збільшився і обсяг експорту.

"Експортне мито на металобрухт у розмірі 58 євро за тонну вже не стримує експортерів, оскільки його співвідношення до вартості брухту скоротилось з 26,8% до 13,5%, що нівелює ефект від введення мита. Таким чином, цілком вірогідно, що з такою динамікою обсяги експорта металобрухту до кінця 2021 року можуть перевищити 1,5 млн тонн. А це половина заготівлі брухту у 2020 році", - додають в листі.

У Федерації роботодавців також підкреслили, що металобрухт - це критична сировина для декарбонізації української металургії.

"Саме його використання дозволяє зменшити споживання первинної сировини і за рахунок цього скоротити викиди СО2 металургією на 60% та на 1 тонні переробленого брухту зекономити 1,4 тонн залізної руди і 740 кг вугілля", - підкреслюють в ФРУ.