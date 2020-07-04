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Радниця Трампа заразилася коронавірусом

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 10:52
Радниця Трампа заразилася коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гілфойл відповідає за збір коштів на передвиборчу кампанію Трампа

Радниця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кірмберлі Гилфойл заразилася коронавірусом. Вона відповідає за збір коштів на передвиборчу кампанію американського лідера.

Про це повідомляє CNN з посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Сердхіо Гора.

"Після здачі позитивного тесту Кімберлі була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику. Вона відчуває себе добре і пройде ще одне дослідження (на коронавірус, - ред.) для того, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів", - зазначив керівник апарату.

Крім того, Гілфойл є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Нагадаємо, в кінці червня Трамп попросив американських чиновників уповільнити тестування на коронавірус і назвав це "мечем з подвійним лезом", який привів до розкриття більшого числа випадків COVID-19.

Як писало РБК-Україна, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить у передвиборчому рейтингу чинного президента: розрив між ними становить 14%.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України советникДональд ТрампКоронавірус
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