ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президент Бразилії виступав проти карантину і заразився коронавірусом

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 18:47
Президент Бразилії виступав проти карантину і заразився коронавірусом
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)
Автор: РБК-Україна

Жаир Болсонару називав коронавірус "невеликим грип"

Президент Бразилії Жаир Болсонару заразився коронавірусом. За його словами, нещодавній тест на COVID-19 дав позитивний результат.

Про це повідомляє Washington Post.

Зазначимо, що Болсонару відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржує.

Також президент Бразилії називав коронавірус "невеликим грип" і відвідував мітинги проти карантину.

Нагадаємо, в березні з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.

Крім того, Болсонару також заявив про плани своєї країни покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Жаир Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до статистики по коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України БразилияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся