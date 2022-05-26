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ВООЗ підтримала резолюцію, яка закладає механізм подальшої ізоляції Росії

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Женева, Четвер 26 травня 2022 20:03
ВООЗ підтримала резолюцію, яка закладає механізм подальшої ізоляції Росії Фото: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня асамблея охорони здоров'я підтримала резолюцію, яка дозволить у майбутньому ізолювати Росію. Резолюцію, яку запропонувала українська сторона, підтримали 88 "справжній друзів" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Наша резолюція закладає механізм подальшої ізоляції РФ, в тому числі через позбавлення членських прав та права голосу у ВООЗ у разі невиконання вимог висунутих у резолюції", - пояснив український міністр.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я - це найвищий керівний орган Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, на початку травня Європейське бюро ВООЗ прийняло резолюцію про закриття одного зі своїх офісів у Москві.

Після цього у Росії пригрозили вийти з ВООЗ, бо договір з організацією нібито не приносить користі.

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ВООЗ Мінстерство охорони здоров'я України Російська Федерація Віктор Ляшко
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