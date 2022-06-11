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ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області: звільнили Таврійське

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Херсонська область, Субота 11 червня 2022 15:13
ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області: звільнили Таврійське Фото: ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові ведуть контрнаступ у Херсонській області у напрямках трьох селищ. Також ЗСУ звільнили від окупантів Таврійське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської міської ради.

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - пише міськрада.

ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області: звільнили Таврійське

Фото: ЗСУ контратакують на трьох напрямках у Херсонській області (Google карта)

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, коли Україна повною мірою перейде в контрнаступ.

Додамо, у Міністерстві оборони пояснили, чому деталі контрнаступальних операцій не розголошуються.

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