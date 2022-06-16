Тимчасова втрата території в умовах війни - це нормально, - Чмут

"Поляки в 193-му намагалися тримати лінію фронту і якраз втратили все, якби зосереджувалися на окремих напрямках головного удару, могли б значно довше тримати оборону і, можливо, шляхом цього виграти час, який дозволив би втрутитися західним країнам", - заявив він.

За його словами, втрата територій навіть з історичної точки зору, з точки зору військової стратегії - це допустимо.

"І це те, що ми робили, наприклад, у лютому та березні на півночі. Ми свідомо відступали, затягуючи противника в глибину для того, щоб його виснажити, а потім перейти в контрнаступ. І нам це вдалося, північ очищений так чи інакше", - підкреслив Чмут.