Тимчасова втрата території в умовах війни - це нормально, - Чмут
Тимчасова втрата території в умовах повномасштабної війни-це нормально і допустимо з точки зору військової стратегії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду" Повернись живим " Тарас Чмут.
"Поляки в 193-му намагалися тримати лінію фронту і якраз втратили все, якби зосереджувалися на окремих напрямках головного удару, могли б значно довше тримати оборону і, можливо, шляхом цього виграти час, який дозволив би втрутитися західним країнам", - заявив він.
За його словами, втрата територій навіть з історичної точки зору, з точки зору військової стратегії - це допустимо.
"І це те, що ми робили, наприклад, у лютому та березні на півночі. Ми свідомо відступали, затягуючи противника в глибину для того, щоб його виснажити, а потім перейти в контрнаступ. І нам це вдалося, північ очищений так чи інакше", - підкреслив Чмут.
Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.
Крім того, радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, коли Україна повною мірою перейде в контрнаступ.