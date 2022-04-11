Окупанти знову обстріляли залізничну станцію на сході України
В ніч на 11 квітня ще одна залізнична станція потрапила під обстріл російських окупантів. Це сталося на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна.
"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі", - заявив він.
Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає. Проте були пошкоджені 5 локомотивів, колії та контактна мережа.
Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, де тисячі людей очікували евакуаційний потяг.
Кількість жертв в результаті обстрілу вокзалу збільшилося до 57 осіб, серед них 5 дітей.
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