Окупанти знову обстріляли Миколаїв: серед жителів міста є загиблі і поранені

Російські окупанти вдень 4 квітня обстріляли житлові квартали і цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. Сердь мирних жителів є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Преступности.НЕТ.

За його даними, в результаті ворожого обстрілу постраждали житлові квартали міста, а також цивільні об'єкти, в тому числі медичні. У багатьох будинках касетними боєприпасами пошкоджено вікна. В результаті обстрілу серед жителів міста є загиблі і поранені. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв опублікувати інформацію про наслідки сьогоднішнього обстрілу. Міський голова рекомендував мешканцям триматися подалі від вікон. Фото: окупанти обстріляли Миколаїв вдень 4 квітня (news.pn)