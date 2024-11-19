"Настоящее сокровище". На границе с Украиной таможенники обнаружили уникальные серебряные монеты (фото)

Волынские таможенники обнаружили в неприметной картонной коробке настоящее сокровище стоимостью более миллиона гривен. В Украину без декларирования пытались ввезти банковские сребреники известных монетных дворов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынской таможни в Facebook.

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Кто и как пытался ввезти в Украину "сокровище"

Таможенники рассказали, что банковские сребреники известных монетных дворов в неприметной картонной коробке пытались ввезти в Украину без декларирования два водителя одного рейсового автобуса "Рига-Одесса".

Уточняется, что "настоящее сокровище стоимостью более миллиона гривен" волынские таможенники обнаружили на посту Устилуг.

Водители автобуса:

воспользовались так называемым "красным коридором" пункта пропуска

подали письменные таможенные декларации по формам для письменного декларирования товаров, перемещаемых гражданами для личных нужд, а также для перемещения валютных ценностей

"В первой написали, что подлежащих декларированию товаров у них нет. Во второй - задекларировали незначительные суммы гривны", - рассказали в пресс-службе таможенников.

Коробка с монетами (фото: facebook.com/VNcustomUA)

Какие именно монеты обнаружили таможенники на границе

Волынская таможня сообщила, что в ходе таможенного досмотра была обнаружена коробка, где в целом содержалось:

50 монет "Artemis"

2 монеты "Phoenix"

1 монета "Samson"

десяток штук "Michael"

легендарные "Passage to Oz"

Некоторые из монет были отчеканены в Камеруне, некоторые - из новозеландской серии "Потусторонние обряды" (Ніуе).

Некоторые из обнаруженных таможенниками монет (фото: facebook.com/VNcustomUA)

"Примерная стоимость 72 серебряных монет - почти 1,1 млн грн", - добавили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что монеты "временно изъяты по протоколу о нарушении таможенных правил", составленному по признакам части 1 статьи 471 Таможенного кодекса (недекларирование валютных ценностей гражданами).

Перевозка банковских металлов через границу

Согласно части 3 статьи 197 Таможенного кодекса, перемещение валюты Украины, иностранной валюты, банковских металлов через таможенную границу Украины осуществляется с учетом требований закона "О валюте и валютных операциях".

Украинцам напомнили, что к банковским металлам относятся: золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (афинированные) до самых высоких проб, в слитках и порошках, имеющих сертификаты качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.

Трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро (по официальному курсу валют, установленному Национальным банком Украины на день перемещения через таможенную границу), подлежит письменному декларированию таможенным органам (в порядке, определенном Кабинетом министров).

Пост Волынской таможни (скриншот: facebook.com/VNcustomUA)