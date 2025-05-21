Никакого "договоримся": на таможне вводят новую систему контроля

На всех пунктах пропуска в Украине введут многоуровневую систему видеонаблюдения с бодикамерами для таможенников. Видео будет передаваться в режиме реального времени в мониторинговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы Украины.

Сегодня, 21 мая, решением правительства определена процедура применения таможенниками бодикамер во всех пунктах пропуска.

Пилотный проект

Как известно, пилотный проект по применению таможенниками бодикамер начался в ноябре 2023 года в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Он стал наглядной демонстрацией нового качества работы таможни, где каждое действие фиксируется объективно, без возможности вмешательства.

Благодаря этому эксперименту удалось достичь сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также увеличения поступлений в бюджет на 36%. Именно эти показатели стали основой для масштабирования инициативы на другие пункты пропуска.

Решение правительства

По данным ГТСУ решением Правительства предусмотрено введение многоуровневой системы полного видеонаблюдения путем сочетания видеонаблюдения со стационарных и с бодикамер.

"Ключевой аспект - мгновенная передача видео в мониторинговый центр, где обеспечивается централизованное наблюдение, оперативное реагирование и хранение материалов", - отметили в службе.

Технические параметры бодикамер исключают возможность вмешательства в видеозапись, в частности, ее удаления или редактирования. В то же время камеры будут работать, в том числе в ночном режиме.

Ожидается, что внедрение системы полного видеонаблюдения обеспечит:

выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение;

профилактику злоупотреблений на таможне;

защиту должностных лиц от необоснованных обвинений.

"Использование таможенниками бодикамер - это не просто фиксация событий. Это инструмент быстрой аналитики, качественной проверки и формирования объективной доказательной базы. С бодикамерами каждое действие - четкое, каждое решение - аргументированное. Это шаг к новой модели взаимодействия, где технологии поддерживают профессионализм, а контроль - это не давление, а залог доверия", - отметил глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.