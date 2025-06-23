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Археологическая сенсация: в Каменце-Подольском нашли артефакты времен Трипольской культуры

Понедельник 23 июня 2025 19:01
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Археологическая сенсация: в Каменце-Подольском нашли артефакты времен Трипольской культуры В Каменец-Подольском нашли уникальные артефакты времен Трипольской культуры (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Археологи в Каменец-Подольском нашли артефакты, датированные периодом раннего железного века, энеолита и трипольской культуры. Это фрагменты посуды, изделия из кости и кремня. Среди найденных вещей старинные кубки, миски и горшки.

Что известно об этой невероятной находке, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Проводили работы, а нашли артефакты

Старинные артефакты были найдены на территории Старого замка, когда проводились работы по прокладке траншеи для молниезащиты.

"Возле пристенного корпуса Старого замка в Каменце-Подольском были обнаружены материалы раннего железного века и энеолитического века. Это фрагменты посуды, глинобитных жилищ, изделий из кости и кремня. Ранний железный век представлен древностями чернолесской культуры IX-VIII века до новой эры. Есть также кубки, черпаки, миски и горшки с богатым углубленным и налепным орнаментом и лискованной черной поверхностью", - рассказал руководитель Каменец-Подольской архитектурно-археологической экспедиции государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Охранная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Павел Нечитайло.

По словам специалиста, материалы этой культуры на территории Старого замка обнаруживали и раньше. Был найден фрагмент оборонительного вала того времени и хозяйственные ямы.

В Институте археологии говорят, что полученные материалы указывают на контакты местного населения того времени с другими культурами среднеевропейской зоны. Именно они возвели первые укрепления на место Старого замка.

Предметы еще Трипольской культуры

Артефакты медно-каменного века относятся к двум этапам трипольской культуры и исследователи считают каждый керамический фрагмент важнейшим свидетельством прошлых тысячелетий.

Павел Нечитайло говорит, что по анализу орнаментов на фрагментах можно подтвердить, что на территории Старого замка было поселение этапа Триполье В1, а это датируется V тысячелетием до н.э.

Этот период был кризисным в истории неолитических земледельцев Европы, поскольку в то время было резкое похолодание. Ученые сделали выводы, что в то время трипольцы активно переселялись на труднодоступные мысы и возвышения.

Археолог отметил, что поздне-средневековые и ранне-модерные слои в восточной части внутреннего двора были снесены при выравнивании территории. Сохранилась только нижняя часть культурных наслоений, где видно подтверждение раннего железного века и энеолита.

"В результате надзора было обнаружено значительное количество артефактов, часть из которых может пополнить экспозицию музея. Практика доказывает, что даже небольшие земляные работы на подобных объектах обязательно должны проходить с участием ученых-археологов", - подчеркнул Нечитайло.

Артефакты Трипольской культуры нашли в Каменец-Подольском (фото: Павла Нечитайло)

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