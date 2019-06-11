Воротар збірної України приєднався до молодіжної команди

Голкіпер Андрій Лунін приєднався до молодіжної збірної України U-20 в Гданську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Воротар протягом останніх днів перебував у таборі національної збірної України й був серед запасних у матчах кваліфікації Євро-2020 із Сербією (5:0) та Люксембургом (1:0). Однак в обох матчах на воротах стояв Андрій Пятов.

Сьогодні, 11 червня, на юнацьку збірну України U-20 чекає поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому "синьо-жовті" зустрінуться з Італією. Початок зустрічі о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу молодіжна збірна України з футболу U-20 обіграла Колумбію з рахунком 0:1. Замість Луніна грав Владислав Кучерук.