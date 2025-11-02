Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября
Завтра, 3 ноября, в Киеве ожидаются отключения света. Однако графики не будут применяться в некоторых очередях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В частности, графики на завтра выглядят следующим образом:
- очередь 1.1 - свет будет весь день
- очередь 1.2 - свет будет весь день
- очередь 2.1 - 19:00 - 22:00
- очередь 2.2 - 19:00 - 22:00
- очередь 3.1 - свет будет весь день
- очередь 3.2 - свет будет весь день
Фото: график отключения света в Киеве на 3 ноября (t.me/dtek_ua)
- очередь 4.1 - свет будет весь день
- очередь 4.2 - свет будет весь день
- очередь 5.1 - 16:00 - 19:30
- очередь 5.2 - 16:00 - 19:30
- очередь 6.1 - 08:00 - 11:00
- очередь 6.2 - свет будет весь день
Фото: график отключения света в Киеве на 3 ноября (t.me/dtek_ua)
Какие будут графики отключения света 3 ноября по Украине
Отметим, как сообщили в "Укрэнерго", завтра графики отключения света будут применяться в отдельных регионах.
В частности, для населения - в утренние и вечерние пики потребления: с 08:00 до 11:00 и 16:00 до 22:00. Причем в объеме от 0,5 до 2 очередей, то есть отключений будет больше, чем днем ранее.
Кроме того, в эти промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" отмечают, что в течение дня время и объем применения ограничений могут измениться. Следить за информацией можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за российских ударов без света осталась вся подконтрольная украинским силам Донецкая область. Также были частично обесточены потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях.
На днях командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул на то, что Россию ожидают блекауты. В частности, Силы обороны готовят соответствующие удары.
"Блекаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь", - обратился он к россиянам.