Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября

Завтра, 3 ноября, в Киеве ожидаются отключения света. Однако графики не будут применяться в некоторых очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В частности, графики на завтра выглядят следующим образом:

очередь 1.1 - свет будет весь день

очередь 1.2 - свет будет весь день

очередь 2.1 - 19:00 - 22:00

очередь 2.2 - 19:00 - 22:00

очередь 3.1 - свет будет весь день

очередь 3.2 - свет будет весь день

Фото: график отключения света в Киеве на 3 ноября (t.me/dtek_ua)

очередь 4.1 - свет будет весь день

очередь 4.2 - свет будет весь день

очередь 5.1 - 16:00 - 19:30

очередь 5.2 - 16:00 - 19:30

очередь 6.1 - 08:00 - 11:00

очередь 6.2 - свет будет весь день

Какие будут графики отключения света 3 ноября по Украине

Отметим, как сообщили в "Укрэнерго", завтра графики отключения света будут применяться в отдельных регионах.

В частности, для населения - в утренние и вечерние пики потребления: с 08:00 до 11:00 и 16:00 до 22:00. Причем в объеме от 0,5 до 2 очередей, то есть отключений будет больше, чем днем ранее.

Кроме того, в эти промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что в течение дня время и объем применения ограничений могут измениться. Следить за информацией можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.