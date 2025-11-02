ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября

Киев, Воскресенье 02 ноября 2025 22:26
UA EN RU
Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября Фото: завтра в Киеве будут отключать свет утром и вечером (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Завтра, 3 ноября, в Киеве ожидаются отключения света. Однако графики не будут применяться в некоторых очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В частности, графики на завтра выглядят следующим образом:

  • очередь 1.1 - свет будет весь день
  • очередь 1.2 - свет будет весь день
  • очередь 2.1 - 19:00 - 22:00
  • очередь 2.2 - 19:00 - 22:00
  • очередь 3.1 - свет будет весь день
  • очередь 3.2 - свет будет весь день

Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября

Фото: график отключения света в Киеве на 3 ноября (t.me/dtek_ua)

  • очередь 4.1 - свет будет весь день
  • очередь 4.2 - свет будет весь день
  • очередь 5.1 - 16:00 - 19:30
  • очередь 5.2 - 16:00 - 19:30
  • очередь 6.1 - 08:00 - 11:00
  • очередь 6.2 - свет будет весь день

Утром и вечером: какие будут графики отключения света в Киеве 3 ноября

Фото: график отключения света в Киеве на 3 ноября (t.me/dtek_ua)

Какие будут графики отключения света 3 ноября по Украине

Отметим, как сообщили в "Укрэнерго", завтра графики отключения света будут применяться в отдельных регионах.

В частности, для населения - в утренние и вечерние пики потребления: с 08:00 до 11:00 и 16:00 до 22:00. Причем в объеме от 0,5 до 2 очередей, то есть отключений будет больше, чем днем ранее.

Кроме того, в эти промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что в течение дня время и объем применения ограничений могут измениться. Следить за информацией можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российских ударов без света осталась вся подконтрольная украинским силам Донецкая область. Также были частично обесточены потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях.

На днях командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул на то, что Россию ожидают блекауты. В частности, Силы обороны готовят соответствующие удары.

"Блекаут - это не страшно. Это немного каких-то неудобств... полет свободной Птицы - он непредсказуем и не по расписанию... Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь", - обратился он к россиянам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН