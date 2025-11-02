Что будет с отключениями света 3 ноября: в "Укрэнерго" обнародовали графики

В Украине 3 ноября только в отдельных регионах Украины будут применяться графики отключения электроэнергии для населения. Объем отключений составит от 0,5 до 2 очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться . Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Объемы отключений составят графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также в указанные временные промежутки будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина ограничений - последствия российских ракетно-дронных терактов против энергетической инфраструктуры. Выключать свет для бытовых потребителей будут в течение двух временных промежутков:

Отключение света в Украине

Отметим, что графики отключений действуют из-за российского терроризма против украинской энергетики. С 1 по 31 октября враг трижды устроил массированные ракетные удары по энергетике, в общем оккупанты выпустили 270 ракет.

Одним из самых тяжелых для энергосистемы стал удар 30 октября, когда Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и ударные дроны.

Главными целями врага стали объекты энергетики в Запорожье, Днепре и западных регионах Украины. Среди прочего после масштабной атаки были повреждены объекты энергетики в Ладыжине и Добротворе. Таким образом, с 30 октября пришлось вернуться к графикам отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.