ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Київ, Неділя 02 листопада 2025 22:26
UA EN RU
Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада Фото: завтра в Києві відключатимуть світло вранці та ввечері (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Завтра, 3 листопада, у Києві очікуються відключення світла. Однак графіки не застосовуватимуться в деяких чергах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Зокрема, графіки на завтра мають такий вигляд:

  • черга 1.1 - світло буде весь день
  • черга 1.2 - світло буде весь день
  • черга 2.1 - 19:00 - 22:00
  • черга 2.2 - 19:00 - 22:00
  • черга 3.1 - світло буде весь день
  • черга 3.2 - світло буде весь день

Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

  • черга 4.1 - світло буде весь день
  • черга 4.2 - світло буде весь день
  • черга 5.1 - 16:00 - 19:30
  • черга 5.2 - 16:00 - 19:30
  • черга 6.1 - 08:00 - 11:00
  • черга 6.2 - світло буде весь день

Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

Які будуть графіки вимкнення світла 3 листопада по Україні

Зазначимо, як повідомили в "Укренерго", завтра графіки відключення світла застосовуватимуться в окремих регіонах.

Зокрема, для населення - у ранкові та вечірні піки споживання: з 08:00 до 11:00 та 16:00 до 22:00. Причому в обсязі від 0,5 до 2 черг, тобто відключень буде більше, ніж днем раніше.

Крім того, у ці проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначають, що впродовж дня час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежити за інформацією можна на офіційних сторінках обленерго в конкретному регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російські удари без світла залишилася вся підконтрольна українським силам Донецька область. Також були частково знеструмлені споживачі в Запоріжжі, Харківській, Чернігівській областях.

Днями командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді натякнув на те, що на Росію чекають блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.

"Блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся", - звернувся він до росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла
Новини
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН