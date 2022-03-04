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У Миколаєві будуть зірвані мости при вторгненні окупантів, - мер

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Миколаїв, П'ятниця 04 березня 2022 22:08
У Миколаєві будуть зірвані мости при вторгненні окупантів, - мер Фото: Мости у Миколаєві спецільно розведуть (omore.city)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві спеціально підготують мости у разі проникнення окупантів уночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича.

"Мости в місті розведені та заміновані. Якщо окупант буде вриватися в місто і намагатися їх звести, вони будуть зірвані. Завтра будуть зведені мости. Будемо дивитися по ситуації. Зведення мостів відбувається виключно за наказом військової адміністрації" - повідомив Сєнкевич.

Також міський голова поділився своїми пронозами на ніч.

"Мені здається, що в нас сьогодні можуть бути авіа- чи ракетні удари. Підготовка до заходу до міста і до міських війн", - резюмував він.

Також Сєнкевич сказав, що на даний час масового проникнення росіян немає.

"Можливо, працюють деякі ДРГ, яких зараз відпрацьовує поліція, СБУ та нацгвардія разом з теробороною", - відзначив він.

Детальніше про те, що відбувається в Миколаєві прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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