Жителі Донбасу палять прапори "ЛДНР" і вішають українські. Проросійських громадян там більше немає

У захоплених бойовиками в районах Луганської та Донецької областей жителі почали збиратися на мітинги та знищувати прапори "ЛДНР". А замість них вішати українські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дениса Казанського.

Повідомляється, що на територіях, які ще недавно контролювалися Україною, а тепер захоплені бойовиками, почали вивішувати прапори псевдореспублік.

Однак місцеві жителі категорично проти. Вони виходять на мітинги та протести, знімають ці прапори та вішають українські. Також вони заявляють, що "звільняти" їх не потрібно вимагають окупантів забратися з їхньої землі.

Як зазначає Денис Казанський, ще у 2014 році в цих районах було багато проросійських громадян, які підтримували мітинги "російської весни".

Однак у 2022 році в цих районах практично не залишилося проросійських громадян. Вони за ці роки прекрасно розібралися, що таке Росія і Путін. Тому люди стали виходити на проукраїнські мітинги та вішати українські прапори.

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